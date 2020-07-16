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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binanın duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme ve çatlaklar meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bina sakinleri panik içinde kendilerini dışarı attı.

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında bir binanın duvarı çöktü

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1140. Sokak'ta bir inşaat çalışmasında beton döküldüğü sırada yan taraftaki binanın duvarında çökme ve çatlaklar meydana geldi. Deprem olduğu sanan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar panik içinde durumu ekiplere haber verdi. Çökmenin binaya verdiği hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkılmasından korkan vatandaşlar evlerine giremiyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Deprem olduğunu sandıklarını belirten Caner Erdem isimli bina sakini, "Evde bulunduğumuz esnada binada bir kayma meydana geldi. Deprem olmuş gibi bir kayma oldu. Yan tarafta inşaat çalışması var ancak kimin çalışma yaptığına dair herhangi bir ibare yok. Harç döküldüğü sırada, bodrum katında duvar patladı. Bizde deprem olduğunu sandık ev yandaki binadan ayrıldı. Şu anda evde kalmakta tedirginiz" dedi.

Bodrum katta evi büyük hasar gören Ayhan Bozacı ise, "Çocuklarım, eşim, yeğenlerim hepsi içerideydi. Şu anda eve giremiyorlar. Hepimiz perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Zabıta ekipleri olay yerine gelerek binada hasar tespit çalışmaları başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

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