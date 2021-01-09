HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

09.01.2021 02:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 52. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan inşaat halindeki binanın 5. katında çalışan, ismi öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölüAmca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'DHKP-C militanı' yanıtı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

BioNTech, MS hastaları için de aşı geliştiriyor

Çavuşoğlu'ndan Biden'a: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Çavuşoğlu'ndan Biden'a: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

Her yerde aranıyordu! Kümeste yakalandı

20 işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlendi

20 işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlendi

Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

MİT'ten personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Koronavirüse yakalanan belediye başkanına pankartla destek verdiler

Belediye başkanına pankartla destek verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.