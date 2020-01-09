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  4. Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki öğrenci servisine ardından otomobile çarptı. Kazadan saniyeler önce otomobilden inen kadın ölümden kıl payı kurtuldu.

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaza, Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir okulun önünde öğrenci servisi ve bir otomobil park halindeydi. İddiaya göre sür’atli olan bir minibüs, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Makas atmaya çalışan minibüs önce yol kenarındaki servis minibüsüne, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmadan saniyeler önce arabadan inen bir kadın, arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın gerçekleştiği okul önünde öğrencilerin yolun karşısına geçebilmesi için peş peşe 2 adet yaya geçidi bulunuyor. Öğrenciler için yapılan yaya geçitleri arasında makas atan minibüsün çarptığı öğrenci servisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilden inen kadın ise kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazanın gerçekleştiği yerde oto yıkaması bulunan Uğur Yüksek, “Minibüs hızlı geliyordu. Tümsekten geçince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybedince servis aracına vurdu, sonra da kırmızı arabaya vurdu. Bir adam 5
dakika önce çocuğunu indirmiş. 5 dakika önce olsaydı orada birkaç kişi giderdi” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Kaza

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