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Gaziosmanpaşa’da kahreden ölüm! 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

16.12.2024 21:45
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Gaziosmanpaşa'da su tankeri kazası! Tanker sürücüsü ışıklarda bekledikten sonra hareket etmeye başladığı sırada, okuldan çıkıp karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Asel K.'ye çarptı. Tanker sürücüsü kaza sonrasında yaya olarak kaçarken, Asel K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, kaçan sürücüyü arıyor.

Gaziosmanpaşa’da kahreden ölüm! 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da kahreden ölüm! Kaza saat 18.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Işıkta bekleyen tanker, ışığın yeşile dönmesiyle birlikte hareket etti. Tanker sürücüsü, okuldan çıkarak karşıdan karşıya geçen Asel K.'yi fark etmeyerek, çarptı.

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Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden tanker sürücüsü, aracı durdurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asel K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Tanker
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