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  4. Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gelin arabasına daha sonra otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 547 Sokak'tan yokuş aşağı inen Atilla Orman'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Galeri Caddesi'nde seyir halindeki gelin arabasına, daha sonra bir otomobile çarptı.

Kazada İBB'ye bağlı içerisinde yol bakım malzemeleri taşıyan kamyonet sürücüsü Atilla Orman ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)

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