HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa'da korkunç gece! Eşini sokak ortasında öldürdü! Sonra da...

Gaziosmanpaşa'da korkunç gece! Eşini sokak ortasında öldürdü! Sonra da...

19.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'daki korkunç olayda Sergen Arslan (26), 2 çocuk annesi olan eşi Demet Arslan'ı (23) sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Sergen Arslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları yaşadığı şoku anlattı.

Gaziosmanpaşa'da korkunç gece! Eşini sokak ortasında öldürdü! Sonra da...

Gaziosmanpaşa'da yaşanan korkunç cinayette Sergen Arslan, sokak ortasında tartıştığı iki çocuk annesi Demet Arslan'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sergen Arslan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a sokak ortasında silahla ateş etti. 2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6b0e0696ccb60947c72d17d7ad354896

"YERDE BİR KADIN BİR ERKEK YATIYORDU"

Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi. (DHA)

4425633c9bb415888d75fda69eb78fb0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi!
AB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandıAB kapıları aralanıyor! Kritik adım tamamlandı
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Gaziosmanpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.