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Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Sokak savaş alanına döndü

16.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Sokak savaş alanına döndü

Olay saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Güldemet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede oturduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan silahla 1'i kadın 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakini İsmail Kayman, "Dayımın kızı vuruldu. Ayağından vurulmuş. Bir ufak tartışmadan kavgaya dönüşmüş. Mahalleden iki, üç kişi vurulmuş" dedi.

POLİS EKİPLERİ OLAYIN YAŞANDIĞI SOKAKTA ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesi üzerine tedbir amaçlı olay yerine çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Gaziosmanpaşa

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