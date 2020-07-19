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Gaziosmanpaşa'da maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı.

Gaziosmanpaşa’da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

İHA

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