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Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:26 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, uyuşturucu ve yaralamanın da arasında bulunduğu suçlardan kaydı olan motosikletli 2 saldırgan, 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledi. 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Polis, 2 saldırganı kısa sürede yakaladı.

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motorsikletli 2 kişi, saat 17.45 sıralarında, Gaziosmanpaşa Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde peş peşe silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda İsmail Kaldırımcı, Yaşar Kulaner, Selma Gürleyen, Cihan Bayram, Necmi Özcan ve 13 yaşındaki kız çocuğu D.B ile 8 yaşındaki kız çocuğu G.D yaralandı.

EKİPLER 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorsikletli 2 şüpheliyi kovalamaca ile yakaladı.

Saldırganlardan Osman C’nin(22) 4 kasten yaralama, 2 Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet, 2 mala zarar verme, 2 uyuşturucu kullanma ve bisiklet hırsızlığından kaydı olduğu belirlendi. Diğer saldırgan Murat A’nın(24) 5 suçtan arandığı, 4 Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet, resmi belgede sahtecilik, 5 yaralama ve sahte kimlik kullanmaktan kaydı çıktı.

2 şüpheli Emniyette sorguya alınırken, olayın sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

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Gaziosmanpaşa motosikletli saldırgan

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