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Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! "Saldırmak için koştu"

21.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı. Okulun öğrencilerinden biri “Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! "Saldırmak için koştu"

Dehşete düşüren olay Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

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Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.

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Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

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“SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Okulun öğrencilerinden Civan Y. “Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise “Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu.

Bir veli ise, “Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi" şeklinde konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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