Gaziosmanpaşa'da pazarcılar kendilerine gösterilen yeri beğenmedi! ''Ekrem İmamoğlu ile görüşülecek''

Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istemeyen pazarcı esnafı, yine eski yerlerinde toplandı. Burada toplanan pazarcı esnafı adına açıklama yapan İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, "Pazar yerlerinin yok olmasına karşıyız. Betondan binalara sokulmasına karşıyız. Pazar yerleri açık alanda olmalı gün ışığı ve temiz hava almalı" dedi.

Yeniden eski pazar yerinde toplanan pazarcılar, polisle gerginlik yaşamadan basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından esnaf, eski pazar yerlerinde ya da kendi istedikleri yerde tezgah kurmak için oylama yaptı.

KONU, EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜLECEK

Esnaf adına açıklama yapan İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüleceğini ifade ederek, "60 yıllık bir pazar burası. 60 yıldır aynı sokakta kurulan bir pazar yerini hiçbir gerekçe göstermeden belediye kaldırmak istiyor. Esnaf arkadaşlarımız haklı olarak buna direniyorlar. Bizler de esnaf odası olarak esnafımızın yanındayız. Halkımız da evlerinden bizlere destek oluyor ve onlar da pazarın aynı sokakta kurulmasını istiyorlar. Pazar yerleri dar ve orta gelirli ailelerin alışveriş merkezidir. Bu yüzden pazar yerlerini yok etmemek lazım. Rekabet ortamı olsun hem marketler hem pazar yerleri olsun. Vatandaş kendi tercihini yapsın.

ESNAF BELEDİYENİN GÖSTERDİĞİ YERİ İSTEMİYOR

Esnaf belediyenin gösterdiği yere gitmek istemiyor. Gösterilen yer mahalle ile alakası olmayan bir yer. Başka bir muhtarlığa bağlı ve uzak bir yer. Servis koyarız diyorlar ama biz biliyoruz ki taşıma su ile değirmen dönmez. Pazar yerlerinin yok olmasına karşıyız. Betondan binalara sokulmasına karşıyız. Pazar yerleri açık alanda olmalı gün ışığı ve temiz hava almalı. Değerli arkadaşlar hem ilçe belediye başkanıyla hem de büyükşehir belediye başkanımızla poligonun oradaki Pazar yeri için görüşüyoruz" dedi.

(DHA)

