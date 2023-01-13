HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

13.01.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da restoranda alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu.

d6888abe522ca7c4c27b5c330eb2e4ca

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.

154b0eb4a0780d0b4b5a1e6e0a6de018

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 şahsın ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Uyarı geldi... Hava durumu...Plan yapanlar dikkat! Uyarı geldi... Hava durumu...
Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldiÖzgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi
Tatil için Türkiye'yi seçmişti! Putin'den o isme şaşırtan azarTatil için Türkiye'yi seçmişti! Putin'den o isme şaşırtan azar
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı Silahlı çatışma

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.