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  4. Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadına sopalı dayak kamerada

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında kadına sopalı dayak kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın” diye bağırdı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine çılgına dönen şahıs “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor.

(İHA)

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Gaziosmanpaşa şiddet kadın dayak

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