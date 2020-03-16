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  4. Gaziosmanpaşa'da şoke eden anlar! Mahkeme sonrası böyle kaçırdılar

Gaziosmanpaşa'da şoke eden anlar! Mahkeme sonrası böyle kaçırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da mahkeme sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kentte hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Hırsızlık şüphelisi, bina dışında bekleyen 4 kişi tarafından kaçırıldı. Otomobile bir de polis memuru aldıkları görülen şüpheliler, polis memurunu bir süre sonra özel hastanenin önüne bırakıp kaçtı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Eski Londra Asfaltı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde yaşandı. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezinden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı.

Otomobile bindirip kaçtılar

Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı. Polisler de kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memuru D.E.'yi, özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin içinde polis memurunun da bulunduğu araçla kaçmaları ve diğer polislerin arkasından koşması yer alıyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa polis kaçırma

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