Gaziosmanpaşa'da şüpheli bebek ölümü! Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edilen E. Çark ve A. Çark savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğinde ifade veren şüpheli anne ve babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNİN BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Olay, dün sabah saatlerinde Şehit Cengiz Topel caddesinde meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan E. Çark ve A. Çark çifti 3 aylık bebekleri Hatice Çark'ı yatağında hareketsiz halde bulunca durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede, 3 aylık bebek Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, Hatice Çark'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu iddia edilmişti.

(DHA)

