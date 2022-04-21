HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı!

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı!

21.04.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polisin incelemesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı!

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde yaşanan patlama korkuttu. TÜGVA'nın olduğu binanın yanındaki patlamada ölen ya da yaralanan olmazken inceleme sürüyor.

Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

PATLAYICI BIRAKAN KADIN KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

9fb008c788c60a9ffc0332d2ff78ff0c

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

(KAYNAK: İHA)

03a2641e9789123467e1a84eb09510d1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeler Haftası ne zaman 2022?Ebeler Haftası ne zaman 2022?
Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişmeKızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme
Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldıMilletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
patlama Gaziosmanpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artışta

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artışta

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Kız öğrenci yurdunda feci ölüm!

Kız öğrenci yurdunda feci ölüm!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.