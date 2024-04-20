Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında 30 ev boşaltıldı 114 kişi tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda 30 bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 kişiden bir kısmı otellere bir kısmı da akrabalarının evlerine yerleşti.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda 30 bina ve toplam 114 kişi tahliye edildi. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"BU EVLERİN NORMALDE DE BOŞALTILMASI LAZIMDI"

Vali Davut Gül incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı.

Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız.

Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon.

Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım."

"ALTI AY ÖNCE EVLERDE ÇATLAMALAR OLUŞTU"

Tahliye edilen evlerden birinin sahibi olan Yasin Duran, "Evlerde çatlamalar oluştu, altı ay önce falan. Babamlar o durumu görünce ben evi boşaltmak zorunda kaldım. Bizimki de aşağıda kentsel dönüşüm yapılan yerin uç kısmında. İki hafta öncesinde falan evimizin aşağısındaki eski yıkılan evlerde heyelan oluştu. İçeride de bir kiracımız vardı. Ona 'Bak heyelan oluştu. İçeride mağdur olacaksın, Allah korusun canınızdan alacaksınız' dedik. Onlar da şu anda çıkardık, biz zaten daha öncesinden boşalttırdık. Bugün de durum ortada, çatlaklar oluştu. Bizim evin aşağısında zaten ufak bir heyelan oluşmuştu, şimdi de buraya kadar gelince de buradaki evleri boşalttılar" dedi.

"BAYAĞI KİŞİ BOŞALTMIŞTI EVLERİNİ"

Mahalle sakini Turhan Gani, "Benim evim bir üst tarafta, bizde herhangi bir sıkıntı yok ama işte arkadaşlarımızın yolun bu tarafı biraz sıkıntılı. Gördüğün gecekondu burası bizim evimiz. Yan tarafındaki gecekondu da çatlak var ama o heyelandan dolayı mıdır bilmiyorum tam olarak. Ama bu taraflarda büyük sıkıntı var. Bayağı kişi boşaltmıştı evlerini ama boşaltmayan arkadaşlar da vardı ve onların evlerine de şimdi belediye otobüs göndermiş. Sağ olsunlar, onları da otele yerleştirmişler öyle duydum" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





