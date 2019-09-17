HABER

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.Gaziosmanpaşa’da bugün akşam saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa’da bugün akşam saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Saldırganların ilçe emniyeti tarafında kısa sürede yakalandığını açıklayan Hatipoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunacağını duyurdu.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf ettiKan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
İBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunduİBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.