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Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

15.03.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, çökme tehlikesine karşı apartmanın tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak’ta 4 katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallemizin 922 no’lu sokağında bulunan 4 katlı binanın birinci katında bulunan dairede doğalgaz kaynaklı patlama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerince GOP Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

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