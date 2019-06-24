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Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "taciz" gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında şüphelileri linç edilmekten polis kurtardı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında şüphelileri linç edilmekten polis kurtardı. Gaziosmanpaşa'da 2 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen 4 kişi, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüphelileri öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen 2 genç kıza, 4 kişi tarafından sokak ortasında sözlü tacizde bulunuldu. Genç kızların tepki göstermesi üzerine, 4 kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak, şüphelileri öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. Olayın yaşandığı sokakta bir binanın bodrum katında oturdukları öğrenilen şüphelilerin linç edilmekten kurtaran polisin tüm uyarılarına rağmen öfkeli kalabalık dağılmadı. Şüphelileri oturdukları binanın girişinde saklayan polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis, 4 şüpheliyi ve olayla ilgisi bulunmayan 3 arkadaşını hızlıca binadan çıkarıp, olay yerine çağrılan midibüse bindirdi. Ardından polis merkezine götürülen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler sorguya alındı. KUTLAMALARDA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI Sultangazi'de iddialara göre seçim kutlamaları sırasında Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Yaşananları fark eden vatandaşlar taciz olayını gerçekleştirdiği öne sürülen kişiyi, tekme tokat dövmeye başladı. Vatandaşların linç etmek istediği kişi, kaçarak bir markete sığındı. Öfkeli kalabalık markete sığınan adamı dövmeye devam etti. Bazı vatandaşların araya girmesiyle öfkeli kalabalık dışarı çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, markete sığınan şüpheliyi, zırhlı araca bindirerek polis merkezine götürdü.

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