Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, milletin vatanına sahip çıkarak destan yazdığı 15 Temmuz direnişinin 3’üncü yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri buluşturdu. Programa katılan vatandaşlar 251 şehidin isminin yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bıraktı.

Gaziosmanpaşa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen ve 15 Temmuz şehit aileleri ile gaziler katıldı. Yapılan kahvaltının ardından şehit aileleri ve gazilere plaket takdimi yapıldı. 251 şehidin isimlerinin yazılı olduğu 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda devam eden programda edilen duaların ardından anıtlara karanfil bırakıldı.

Şehitlere rahmet dileyen Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “İstanbul 15 Temmuz hain darbe girişiminin en yoğun yaşandığı ama aynı zamanda milli iradenin, milletimizin göğsünü açıkça siper ettiği çok önemli noktalardan birisi. O anlamda ben hem İstanbul hem Gaziosmanpaşa’da bu önemli hain kalkışmaya karşı göğsünü siper eden tüm gazilerimizi, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.