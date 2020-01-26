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  4. Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.
Yangın, saat 07.30’da Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi 280. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü.
Yangının çıktığı çatıda ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

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