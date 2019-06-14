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Gaziosmanpaşa'da akü çalan 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da çok sayıda akü çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da çok sayıda akü çaldığı belirlenen 4 kişi yakalandı Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 1 tornavida ve 1 murç ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobili durdurdukları sokakta ki boş arazide yaptığı incelemede 12 otomobil aküsü ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmaları ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da farklı tarihlerde akü hırsızlığı yaptığını belirledi. SUÇ KAYITLARI KABARIK Polis ekipleri araçta bulunan Bestami P.(24), Gürkan Ö.(23), Gökçe F.(19) ve 18 yaşından küçük Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında 18 yaşından küçük Y.K.'nın 'Otodan hırsızlık', 'Kapkaç', 'Mala zarar verme', 'Oto hırsızlığı', 'Kasten yaralama', 'İşyerinden hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kaydı bulundu. Bestami P.'nin 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Gürkan Ö.'nün ise, 'Otodan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'Motor hırsızlığı', 'İşyerinden hırsızlık' suçlarına karıştığı belirlenirken Gökçe F.'nin ise, 'Otodan hırsızlık', 'Ruhsatsız silah', '5 defa Kasten yaralama', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Açıktan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.

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Gaziosmanpaşa'da akü çalan 4 kişi yakalandıGaziosmanpaşa'da akü çalan 4 kişi yakalandı
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