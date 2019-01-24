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GAZİOSMANPAŞA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 06:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olay saat 05:00 sıralarında Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Polisin olay yeri çalışması
-Yerdeki boş kovanlar
-Olayın gerçekleştiği yer
-Polisin önlemi
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detaylar

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlarİsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar
İstanbul'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı!İstanbul'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı!
İstanbul'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı!İstanbul'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı!
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