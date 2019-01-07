GAZİOSMANPAŞA'DA ALTIN TOPTANCISINA SALDIRI 

*Toptancının elindeki çantayı almaya çalışan saldırganlar silahla ateş ederek toptancıyı yaraladı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanına altın getiren bir toptancıyı silahla yaralayan saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi'nde bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumcu dükkanına altın getiren toptancı aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Toptancının elindeki çantayı almaya çalışan saldırganlar silahla ateş ederek toptancıyı yaraladı. Çantayı almayı başaramayan saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yeri çalışması

-Kuyumcudan görüntü

-Ambulans

-Genel ve Detaylar

