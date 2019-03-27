HABER

Gaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın zemin katında çıkan yangında, içeride bulunan bir çocuk mahsur kaldı.

Gaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anları

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın zemin katında çıkan yangında, içeride bulunan bir çocuk mahsur kaldı. Oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenen anne büyük korku yaşadı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, içeride mahsur kalan biri çocuk iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Karayolları Mahallesi'nde bir binanın girişinde bulunan ayakkabılıkta bilinmeyen bir yangın çıktı. Binayı duman kaplarken, durumu fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, zemin katta Feyzi Emiç ve 12 yaşındaki Yusuf Can Güneş mahsur kaldı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Yusuf Can Güneş, pencereye çıkarak yardım istedi. Alışverişe giden anne Rabia Güneş, oğlunun içeride mahsur kaldığını öğrenince koşarak geri döndü. Korku ve panik anne yaşayan Güneş oğlunun itfaiye tarafından kurtarılmasından sonra rahat bir nefes aldı.

MAHSUR KALAN ÇOCUK: ÇOK KORKTUM
Yangında mahsur kalan bina sakinlerinden Feyzi Emeç, "İçeride yatıyordum. Alt katta ayakkabılık yanmış. Dumanları gördüm. İçeride mahsur kaldım. İtfaiye ekipleri geldi ondan sonra çıktık" derken, Yusuf Can Güneş ise, "Evde tek başımaydım. Kapıyı açtığımda baktım her yer dumandı. Annemde gelmedi. Bende cama çıktım baktım, herkes burada toplanmıştı. Camın orda öyle kaldım. Bir tane itfaiyeci abi geldi. Kapıyı çaldı. Açtım kapıyı. Bana maske verdi. Maskeyi taktım. Beni çıkardı. Çok korktum" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Gaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anlarıGaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anlarıGaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anlarıGaziosmanpaşa'da annenin endişe dolu anları

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı(Özel) Afacan, ağzına sıkışan borudan böyle kurtarıldı
Refik Özen: “Mehmet Kanar Mustafakemalpaşa’nın vizyonudur”Refik Özen: “Mehmet Kanar Mustafakemalpaşa’nın vizyonudur”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! 3 otobüs birbirine girdi!

Korku dolu gözlerle izlediler! İstanbul'da yangın paniği!

Korku dolu gözlerle izlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.