Gaziosmanpaşa’da annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı

Gaziosmanpaşa’da annesi ile pazar alışverişinden dönerken aniden yola atlayan 4 yaşındaki kız, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Fatmanur Asan annesi ile birlikte pazar alışverişinden dönerken evlerinin olduğu sokağa girdi. Annesi ile birlikte yürüyen Fatmanur, bir anda annesinin elini bırakarak yola atladı. Küçük kız, o esnada sokaktan geçen 34 EK 1125 plakalı tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olayı fark etmesinin ardından aracı durdurarak aşağıya inerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Tır sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, anne sinir krizi geçirdi. Vatandaşların güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük Fatmanur’un cenazesi Beşyüzevler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

