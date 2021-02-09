Gaziosmanpaşa’da araçlar uçan çatının altında kaldı

Gaziosmanpaşa’da fırtınada uçan bir binanın çatısı, 8 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sokakta kimsenin olmaması yaralanmanın önüne geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınada bazı ilçelerde çatılar uçarak yola düştü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180. Sokak’ta da 4 katlı binanın çatısı uçarak sokağa düştü. Sokaktaki 8 araç çatının altında kalarak hasar gördü. Sokak içerisinde çatının uçtuğu anda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, dökülen parçalar ekipler tarafından kaldırıldı.



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