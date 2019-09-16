GAZİOSMANPAŞA'DA AVM'YE ATEŞ AÇTILAR

* Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ve olayda kullanılan otomobil emniyete götürüldü.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi ve rezidans dairelerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler lüks otomobille kaçtı. Olayın ardından operasyon yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda 01:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu kalaşnikof marka silahla alışveriş merkezine ateş açtı. Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.