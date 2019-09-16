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Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:14 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ve olayda kullanılan otomobil emniyete götürüldü.Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi ve rezidans dairelerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler lüks otomobille kaçtı. Olayın ardından operasyon yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda 01:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu kalaşnikof marka silahla alışveriş merkezine ateş açtı. Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS İŞYERİNE OPERASYON YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kameralardan kaçan otomobilin Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir işyerine geldikleri otomobili sokağa park ederek bir işyerine girdikleri tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir çatışma çıkma ihtimaline karşı özel harekat polisine adrese çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hazırlıklarının tamamlanmasıyla özel harekat polisleri, şüphelilerin girdiği işyerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. polis işyerinde ve otomobilde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede olayda kullanılan uzun namlunu silahın bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 3 kişi, güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürülürken otomobil de çekici yardımıyla emniyete otoparkına çekildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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