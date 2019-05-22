Gaziosmanpaşa’da beniz istasyonunda oto yıkama kavgası: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da bir benzin istasyonunda oto yıkama sırasına girmek istemeyen iki kişiyle işletme sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralanan şahısların hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki benzin istasyonuna araçla gelen iki kişi, oto yıkama sırasına girmek istemeyerek olay çıkardı. Olaya benzin istasyonu sahibi İbrahim E. müdahale etti. İbrahim E. ile iki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın yatışmasının ardından 2 şahıs geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı.

Benzinlikten ayrılan şahıslar bir süre sonra olay yerine geri geldi. Benzin istasyonunun içerisinde kavga tekrar başladı. Kavga esnasında İbrahim E. başına vurulan demir çubukla darp edildi. Bunun üzerine İbrahim E. tabancasını çıkartarak iş yerini basan şahıslara kurşun yağdırdı. 16 el ateş sonucu iki şahıs bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları çevredeki hastanelere kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, İbrahim E.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.



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