Gaziosmanpaşa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan 1’i aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Karayolları Mahallesi 648. Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki bıçağı çıkararak kavga ettiği kişiye doğru savurmaya başladı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kişi yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Yabancı uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.