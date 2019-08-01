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Gaziosmanpaşa’da çay ocağına sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 01:28 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da çay ocağı diye kullanılan mekana düzenlenen baskında çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli suçüstü yakalandı.Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, edinilen bilgiye göre, yapılan planlı takip çalışmaları sonucu Küçükköy’de kaçak içki üretilen bir çay ocağı olarak da kullanılan mekana baskın düzenledi.

Gaziosmanpaşa’da çay ocağı diye kullanılan mekana düzenlenen baskında çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, edinilen bilgiye göre, yapılan planlı takip çalışmaları sonucu Küçükköy’de kaçak içki üretilen bir çay ocağı olarak da kullanılan mekana baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sahte içki, bandrol, boş içki şişesi ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suçüstü yapılan baskında biri yabancı uyruklu, diğeri U.K. adındaki iki şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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