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Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın korona virüsü unutturdu

05.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında çıkan alevli yangın korona virüs tedbirlerini unutturdu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında çıkan alevli yangın korona virüs tedbirlerini unutturdu. Sokağa dökülen mahalleli maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Olay, Karayolları Mahallesi 644. Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeni ise inceleme ardından belli olacak.
Yangını görerek sokağa çıkan mahalleli çevrede güvenlik önlemi almaya çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Mahallelinin sokağa dökülmesiyle maske ve mesafe kuralı unutuldu.

“En büyük sevincimiz can kaybının olmaması”
Bina sahibin kardeşi Mehmet Kazım Şenses, “Yan komşunun çatısında başlamış. Daha sonra bizim çatıya geçti. Bir dairemiz bir de çatımız gitmiş. Öbür arkadaşların da bir daire ve çatısı yandı. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Kimisi mangal diyor, kimisi elektrik kontağı diyor. Bina komple abimin” dedi.

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