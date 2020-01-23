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Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddede trafiği keserek güvenlik şeridi oluşturdu. Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Evlerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile apartmandan çıkartıldı. Dumandan yoğun şekilde etkilenen 3 vatandaş çevre hastanelere götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Görgü tanığı Recai Dinç, "Bodrum katında bir yangın çıktı. Binada ki kişiler mahsur kaldılar. Birkaç kişi baygın şekilde çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. O sırada apartmanda olanlar vardı. Onlar da baygın olarak çıkartıldı" dedi. Yangında yeni doğan çocuğu ile etkilenen anne ise "Çocuğum etkilenmedi. Bir şey olmadı. İyiyiz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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