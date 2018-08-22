Gaziosmanpaşa'da cinayet: Kurşunlardan kaçamadı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
Olay öğle saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi bir börekçide oturuyordu. Verdiği siparişi bekleyen kişinin yanına yaklaşan saldırgan silah gösterip ölümle tehdit etti. Silahı gören adam, cadde üzerinde kaçmaya başladı. Bu sırada saldırgan silahını peş peşe ateşledi. 50 metre kaçmayı başarabilen adam market önünde kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise caddeyi geçişlere kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen adamın üzerinde yapılan incelemelerde üzerinde kimlik bulunmadığı öğrenildi. Ölen kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
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