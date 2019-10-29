HABER

Gaziosmanpaşa’da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 06:45 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere Narkotik, Özel Harekat Polisi, Helikopterin desteklediği 250 polis şafak baskını yapıldı. Baskında Özel Harekat polisleri koç başlarıyla kapıyı kırarak içeri girerken, ‘Aleks’ isminde detektör köpeği arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise sokakların giriş çıkışlarını kapatarak, adeta kuş uçurtmadı.
35 farklı adrese eş zamanlı baskında, ‘torbacı’ diye tabir edilen 40 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Kimyasal sanılan köpük panik yaşattıKimyasal sanılan köpük panik yaşattı
Annesinin imam nikahlı eşini tüfekle vurarak yaraladıAnnesinin imam nikahlı eşini tüfekle vurarak yaraladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.