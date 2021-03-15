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Gaziosmanpaşa’da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

15.03.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Gaziosmanpaşa’da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkılırken, içindeki eşyalar da çevreye saçıldı.
Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan bir kişinin yaralandığı patlamada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan eşyalar çevreye saçılırken, dairenin duvarlarında ağır hasar meydana geldi.
Polis ekipleri patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

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