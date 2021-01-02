HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa’da elektrik sobası yangını can aldı: 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da elektrik sobası yangını can aldı: 1 ölü

02.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da, 5 katlı binanın son katında elektrik sobasından elektrik çıktı.

Gaziosmanpaşa’da, 5 katlı binanın son katında elektrik sobasından elektrik çıktı. Yangını anne fark ederken, 26 yaşındaki genç dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 804 Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktığı ileri sürüldü. Sabah saatlerinde uyanan anne yangını fark etti ancak beraber yaşadığı oğlu Serhat Çakmak’tan (26), haber alamayınca panikledi. Anne panik içinde, durumu 112 acil servise bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alırken, odada 26 yaşındaki gencin yattığını fark etti. Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakmak’ın çıkan dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemede yangının nedeni elektrik sobası
Sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışmalarının ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının elektrik sobasından kaynaklandığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından bir kuyumcuda çalıştığı öğrenilen gencin cesedi otopsi yapılmak üzere, Gaziosmanpaşa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Gencin cesedinin kaldırıldığı sırada yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde ağıt yaktı.

“Çığlık sesiyle uyandık”
Olayı anlatan ölen gencin komşusu Agit Güler, “Sabah kalktığımızda çığlık sesi falan duyduk. Biz de çıktık polis, ambulans falan gelmişti. Onun dışında bir şey görmedik, yukarı çıktığımızda öldüğünü söylediler. Elektrik sobasından olduğunu ve zehirlendiğini söylediler. Çoluk çocuk yok, genç çocuk” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Bugün marketler açık mı?Bugün marketler açık mı?
Somali'de Türk firmasına bombalı saldırıSomali'de Türk firmasına bombalı saldırı
1/

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

İstanbul'da yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

Yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

Esenyurt'ta kısıtlama vakti bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sokak ortasında bıçaklandılar

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir?

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.