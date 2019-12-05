Gaziosmanpaşa'da "Engelli ve Aileleri Eğitimi Sempozyumu" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Engelli ve Aileleri Eğitimi Sempozyumu" yapıldı.
Sempozyumda konuşan hastanenin başhekimi Hakan Başar, burada birçok engelli ve ailelerinin mücadelelerine şahitlik ettiklerini belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 15'i engelli. Bunların aileleriyle bu oran çok yüksek. Devletimiz, bakanlıklarımız, özel ve kamu teşkilatlarımız bu sorunları çözmek için büyük sorumluluk üstlenmektedir. Biz de hastane olarak engelli ve aileleriyle özellikle rehabilitasyon için önemli projeler yapıyoruz." dedi.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya da "Türkiye'de ve Dünyada Engellilik" konusunda yaptığı sunumda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine göre engelli bireylerin herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, eğitim haklarının da devlet güvencesine alındığını vurguladı.
Engelsiz Amazonlar ve Türkiye Engelsiz Kültür Sanat ve eğitim Merkezi kurucusu Gamze Elibol, "Başroller Engel Tanımaz" başlıklı sunumunda 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engelli olduğunu anlattı.
Zor dönemler geçirdiğini dile getiren Elibol, kurduğu sanat merkezi geliriyle 121 engelli öğrenciye eğitim bursu ve tedavi desteği sağladıklarını belirtti. Elibol, "Zorlu tedaviler sonrası ruhsal bunalımı aşıp kendimi buldum. Sahne ve sanatla kendime geldim. Hayaller kuruyorum. Artık tekerlekli sandalyemle dans ediyorum, tiyatro yapıyorum. İnsan istedikten sonra birçok şeyi başarabilir. Tercihlerimiz en büyük hayallerimizdir. Ben tekerlekli sandalyemle dünyayı döndürürken siz de hayal kurmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.
Sempozyumun ardından çocukları hastanede tedavi gören kadınların "İyi ki Varsın Anne" projesi kapsamında yaptıkları ürünlerin sergisi açıldı.
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