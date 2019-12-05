Gaziosmanpaşa'da "Engelli ve Aileleri Eğitimi Sempozyumu" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Engelli ve Aileleri Eğitimi Sempozyumu" yapıldı.

Sempozyumda konuşan hastanenin başhekimi Hakan Başar, burada birçok engelli ve ailelerinin mücadelelerine şahitlik ettiklerini belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 15'i engelli. Bunların aileleriyle bu oran çok yüksek. Devletimiz, bakanlıklarımız, özel ve kamu teşkilatlarımız bu sorunları çözmek için büyük sorumluluk üstlenmektedir. Biz de hastane olarak engelli ve aileleriyle özellikle rehabilitasyon için önemli projeler yapıyoruz." dedi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya da "Türkiye'de ve Dünyada Engellilik" konusunda yaptığı sunumda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine göre engelli bireylerin herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, eğitim haklarının da devlet güvencesine alındığını vurguladı.

Engelsiz Amazonlar ve Türkiye Engelsiz Kültür Sanat ve eğitim Merkezi kurucusu Gamze Elibol, "Başroller Engel Tanımaz" başlıklı sunumunda 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme engelli olduğunu anlattı.