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Gaziosmanpaşa'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 06:42 | Son Güncelleme

Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan daire çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan daire çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, sokağa çıkarken olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler de kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daire ve çatıdaki yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bina sakinlerinin çalışmaları üzgün bir şekilde izledikleri görüldü. Ekipleri, yangını tamamen söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, daire kullanılamaz hale geldi, çatıda ise büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, binanın en üst katı ve çatısının alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

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Gaziosmanpaşa'da ev yangınıGaziosmanpaşa'da ev yangını
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