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Gaziosmanpaşa’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da boş yolcu minibüsü, ekmek taşıyan ticari araç ve park halindeki otomobilin karıştığı feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa’da boş yolcu minibüsü, ekmek taşıyan ticari araç ve park halindeki otomobilin karıştığı feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ise hurdaya döndü.
Kaza, Karayolları Mahallesi 547/1 Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan boş yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen ticari ekmek arabası henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrularak duvara çarptı. Savrulan minibüs yol kenarında park halindeki otomobile de çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen minibüs şoförü ağır olmak üzere, ekmek arabasında bulunan Hasan Teoman ve Aruk Eyubos yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla sokak üzerinden alındı.

"Çok güçlü bir ses duyduk"
Kazada park halindeki otomobili hasar alan araç sahibi, “Benim arabam park halindeydi. Ben aracın içinde değildim. Çok güçlü bir ses duyduk. Aşağı indik bir baktık ki araba bu hale gelmiş” dedi.

"Minibüsçünün durumu ağır"
Yaralıların durumlarının ağır olduğunu söyleyen Mehmet Kırıkbaş, “Minibüsçünün durumu ağır. Öbür minibüste de 2 kişi yaralı. Minibüsçü camdan fırlıyor. Yukarıdan aşağı gelen minibüs kayıyor. Yukarı giden ekmek arabası buradan geçerken ekmek arabasına vuruyor. Sonra duvara çarpıyor. Ekmek arabası da bu duvara çarpıyor. Sonra bu araba da hasar gördü” diye konuştu.

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