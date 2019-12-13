HABER

Gaziosmanpaşa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da Özel Halk Otobüsüyle hafif ticari otomobil kavşakta çarpıştı.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da Özel Halk Otobüsüyle hafif ticari otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otobüs ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30'da Gaziosmanpaşa Validesuyu Mahallesi Hekimsuyu Caddesi ile Galeri Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının çalışmadığı sırada Eminönü- Yunus Emre Mahallesi seferi yapan 399C hat numaralı Enes K. yönetimindeki 34 DN 4069 plakalı özel halk otobüsü Hekimsuyu Caddesi yönünden kavşağa girdiği sırada Galeri Caddesi yönünden gelen 34 FU 2728 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracı önüne katarak sürükleyen özel halk otobüsü kavşağın diğer tarafında bekleyen Cevdet Çakaloğlu yönetimindeki 34 UAF 94 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Özel halk otobüsü ile kamyonet arasında sıkışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle özel halk otobüsündeki yolculardan da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında özel halk otobüsü içinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan yolculardan biri olan Ergin Öz, "Ben öndeydim, hatta şu kolum da gitti yani. Şoför sürekli telefonla konuşuyordu, şoförde de hata var. O araç da birden oradan çıktı. Onda da hata vardı, her iki tarafta da hata vardı yani. Araba hızlı gidiyordu." dedi.

Kavşakta beklerken kaza yapan özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın gelip çarptığı kamyonetin sürücüsü Cevdet Çakaloğlu ise, "Otobüs yukarıdan geliyordu, transit oradan, ben de diğer taraftan. Otobüs korna çaldı, diğer araçların açılması için ama otobüs 70-80 ile geliyordu. Ben durdum o arkadaş durmadı. Yukarıdan gelirken o araca çarpınca o da bana doğru geldi. Hafif yaralandım, cam kırıkları battı, başka bir şeyim yok" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Hekimsuyu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normal akışına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Isparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltıIsparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltı
Çin mallarına protesto çağrısıÇin mallarına protesto çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.