Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)

\u0130STANBUL, (DHA) GAZ\u0130OSMANPA\u015eA'da \u00f6zel bir hastanenin bah\u00e7esindeki trafoda \u00e7\u0131kan yang\u0131n pani\u011fe neden oldu. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\n Balkonda oturan kad\u0131n\u0131 ba\u015f\u0131ndan vurdular!Kendisini terk eden sevgilisinin evinden e\u015fyalar\u0131 at\u0131l\u0131nca cinayet i\u015flediSamsun\u2019da silah ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131na 3 g\u00f6zalt\u0131
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