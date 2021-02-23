Gaziosmanpaşa’da hemşireye saldıran şüphelilerden biri gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa’da tıp merkezinde hemşireye saldıran şahıslardan biri Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Gaziosmanpaşa’da dün saat 17.30 sıralarında özel bir tıp merkezinde meydana gelen olayda, sağlık çalışanlarına laf atan T.T. ve M.B. isimli şüpheli şahıslar, erkek hemşire Süleyman Gül’e saldırarak darp edip kaçmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan şüpheli M.B. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

