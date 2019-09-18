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GAZİOSMANPAŞA'DA İŞ ADAMININ KAÇIRILMA ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da müteahhitlik yapan iş adamı Veysi E.(47)’yı kaçırarak fidye isteyen 5 kişi yakalandı.

*İş adamını fidye için kaçıran 5 kişiden 1'i amcasının oğlu çıktı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da müteahhitlik yapan iş adamı Veysi E.(47)’yı kaçırarak fidye isteyen 5 kişi yakalandı. Fidyecilerden biri, iş adamının amcasının oğlu çıktı.
İş adamı Veysi E. 5 Eylül saat 21.40’ta alışveriş yaptıktan sonra aracına bindiği esnada yanına gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı. İddialara bilgiye göre şüphelilerden biri 'polisiz aranman var' diyerek Veysi E.’ye ‘’aracından indirdi. Veysi E. elleri kelepçeli olarak şüphelilerin aracına bindirildi. Şüpheliler başına çuval geçirdikleri iş adamının üzerinde bulunan 5 bin lira ile 15 bin lira değerindeki cep telefonunu gasp etti. Veysi E.’yi Eyüpsultan’a bağlı Işıklar köyüne götürerek orada sabahlayan şüpheliler buradan Bayrampaşa’ya geçerek Emine Y.’nin evine götürerek, 3 gün boyunca rehin tuttular. Daha sonra Veysi E'nin yakınlarını arayarak 3 milyon lira fidye isteyen şüpheliler, talepleri yerine gelmeyince fidyeyi 1 milyon liraya indirdiler.

ELLERİ KOLLARI VE GÖZLERİ BAĞLI ŞEKİLDE KURTARILMIŞ
İş adamının yakınları kaçırılan Veysi E.’nin kayıp olduğunu, fidye istendiğini polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk önce Işıklar köyünde havadan arama çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında ekipler 11 Eylül Çarşamba günü Bayrampaşa’daki adrese operasyon düzenledi. Veysi E. polisin operasyon düzenlediği adreste eli kolu ve gözleri bağlı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler adreste bulunan Emine Y. ve Teoman Ö.’yü yakaladı. Polis yaptığı ikinci bir operasyonda planı hazırlayan Halil E., Halef D. Resul E. ve N.Ş’yi yakaladı.

PLANI YAPAN AMCASININ OĞLU ÇIKTI
Polisin yaptığı soruşturmada iş adamını kaçırma planını yapanın amcasının oğlu olan Halil E. olduğu ortaya çıktı. Amcasının oğlunu kaçırmadan önce Halil E. ve Veysi E.’nin bir kahvehanede oturdukları öğrenildi. Halil E.’nin sorgusunda yıllar önce Veysi E.’nin ona tokat attığını ve paraya ihtiyacıı olduğunu Veysi E'nin maddi durumu çok iyi olduğu için onu kaçırma planı yaptığını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Teoman Ö.’nün İzmir’den gelerek rehin alınan iş adamının kaçmaması için 3 gün boyunca yanında kaldığı öğrenildi. Planı hazırlayan Halil E., Halef D., Resul E. ve N.Ş’nin yardım ettikleri planı beraber yaptıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR
Şüpheliler örgütlü suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Şüphelilerin araçları
-Takip etmeleri
-Kaçırılma anı
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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