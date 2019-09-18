Gaziosmanpaşa'da iş adamının kaçırılma anı kamerada

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da müteahhitlik yapan iş adamı Veysi E.(47)’yı kaçırarak fidye isteyen 5 kişi yakalandı. Fidyecilerden biri, iş adamının amcasının oğlu çıktı.

İş adamı Veysi E. 5 Eylül saat 21.40’ta alışveriş yaptıktan sonra aracına bindiği esnada yanına gelen 2 kişi tarafından kaçırıldı. İddialara bilgiye göre şüphelilerden biri 'polisiz aranman var' diyerek Veysi E.’ye ‘’aracından indirdi. Veysi E. elleri kelepçeli olarak şüphelilerin aracına bindirildi. Şüpheliler başına çuval geçirdikleri iş adamının üzerinde bulunan 5 bin lira ile 15 bin lira değerindeki cep telefonunu gasp etti. Veysi E.’yi Eyüpsultan’a bağlı Işıklar köyüne götürerek orada sabahlayan şüpheliler buradan Bayrampaşa’ya geçerek Emine Y.’nin evine götürerek, 3 gün boyunca rehin tuttular. Daha sonra Veysi E'nin yakınlarını arayarak 3 milyon lira fidye isteyen şüpheliler, talepleri yerine gelmeyince fidyeyi 1 milyon liraya indirdiler.

ELLERİ KOLLARI VE GÖZLERİ BAĞLI ŞEKİLDE KURTARILMIŞ

İş adamının yakınları kaçırılan Veysi E.’nin kayıp olduğunu, fidye istendiğini polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilk önce Işıklar köyünde havadan arama çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında ekipler 11 Eylül Çarşamba günü Bayrampaşa’daki adrese operasyon düzenledi. Veysi E. polisin operasyon düzenlediği adreste eli kolu ve gözleri bağlı bir şekilde kurtarıldı. Ekipler adreste bulunan Emine Y. ve Teoman Ö.’yü yakaladı. Polis yaptığı ikinci bir operasyonda planı hazırlayan Halil E., Halef D. Resul E. ve N.Ş’yi yakaladı.