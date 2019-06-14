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Gaziosmanpaşa’da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan ağır yaralı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan ağır yaralı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106. Sokak’ta bulunan bir kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin E. arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış. Evine giderek silah alıp gelen Tuncay Ö. arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmış, sonrasında ise polis ekiplerine yakalanmıştı. Olayda yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Necat Vural Akbal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Bahattin E’nin tedavisine devam edilirken, şüpheli Tuncay Ö’nün iki ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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