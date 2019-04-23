Gaziosmanpaşa'da kamyon köprüye takıldı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da Avrupa Otoyolu Köprüsü'ne asansör malzemesi taşıyan kamyon sıkıştı. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi.

LASTİK HAVALARI İNDİRİLEREK KURTARILDI

Hadımköy'den yüklediği asansör malzemelerini taşıyan Aydın Kaya yönetimindeki 34 ACS 69 plakalı kamyon, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde üzerinde 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan Avrupa Otoyolu Köprüsü'nden geçmek istedi. Ancak, kamyonda yüklü olan asansör malzemelerinin aşırı yüksek olması sonucu, demir parçaları köprüye çarptı. Çarpma sonucu kamyon köprünün altına takılı kaldı. Sürücü Aydın Kaya, kamyonda bulunan arkadaşı Erkan Yıldız ve bazı vatandaşların yardımıyla lastik havaları indirilen kamyon hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.

"UYARI LEVHASINI GÖRMEDİK"

Kamyon sürücüsü Aydın Kaya, "Burada sanayi var. Büyük arabalar geliyor. Çoğu arkadaşımızda vurdu burada. Bunu hesaplamak lazım. Bu şekilde bilmiyorduk. Yükü İstanbul'dan aldık, Ankara'ya gidiyorduk" dedi.

Sürücü Kaya'nın arkadaşı Erkan Yıldız ise, "Normalde bu köprünün 4,70 metre olması lazım. 4 metre olunca köprüye vurduk. Uyarı levhasını görmedik. Ufak bir tabela koymuşlar. 4 metre köprü mü olurmuş?" diye konuştu.