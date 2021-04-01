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  4. Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında miras kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

01.04.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu yaraladı.

Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu yaraladı. Ağabeyini öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kardeşler 72 yaşındaki Ömer Abdullah Ö. ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Ö. arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı. Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Ö. ağabeyi Ramazan Abdullah Ö. ile apartman içinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Ö. yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Ö.’yü, yeğeni Kerim Ö.’yü ve Kerim Ö.’nün oğulları Ömer Faruk Ö. ile Kerem Ö.’yü vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 72 yaşındaki ağabey Ömer Abdullah Ö. hayatını kaybederken, yeğen Kerim Ö. ve çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kerim Ö.’nün oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Turan Ö., kaçarak olay yerinden kayıplara karışırken, polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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